11 декабря, 14:09

Арестованному в Польше археологу Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Археологу Александру Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы на Украине. Официальная версия обвинения — проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Пётр Скиба.

«Из того, что нам известно на данный момент, на Украине его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», заявил Скиба телеканалу TVN24.

Захарова: Обвинения Киева против учёного — абсурд, Варшава должна это понимать
Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
