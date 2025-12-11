Арестованному в Польше археологу Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы

Археологу Александру Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы на Украине. Официальная версия обвинения — проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Пётр Скиба.

«Из того, что нам известно на данный момент, на Украине его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — заявил Скиба телеканалу TVN24.

Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.