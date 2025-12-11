Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:58

Захарова: Обвинения Киева против учёного — абсурд, Варшава должна это понимать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на понимание со стороны Варшавы в деле о задержании российского археолога Александра Бутягина. По её словам, обвинения Киева, на основании которых польские власти арестовали сотрудника Эрмитажа, являются «абсурдными и политизированными».

Захарова уточнила, что Бутягин прибыл в Варшаву для чтения лекций по истории античного искусства, однако был задержан сразу после прилёта. Основанием стал международный ордер, выданный Украиной. Киев обвиняет российского специалиста в «уничтожении культурного наследия» во время археологических работ в Крыму.

Дипломат подчеркнула, что Крым является частью России, а потому подобные претензии не имеют юридической основы.

Песков назвал правовым произволом арест российского учёного Бутягина в Польше
Песков назвал правовым произволом арест российского учёного Бутягина в Польше

По её словам, российские дипломаты уже получили доступ к задержанному, поддерживают связь с адвокатом и намерены добиваться его освобождения.

Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского «оставить Крым в покое»
Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского «оставить Крым в покое»
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar