Захарова: Обвинения Киева против учёного — абсурд, Варшава должна это понимать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на понимание со стороны Варшавы в деле о задержании российского археолога Александра Бутягина. По её словам, обвинения Киева, на основании которых польские власти арестовали сотрудника Эрмитажа, являются «абсурдными и политизированными».

Захарова уточнила, что Бутягин прибыл в Варшаву для чтения лекций по истории античного искусства, однако был задержан сразу после прилёта. Основанием стал международный ордер, выданный Украиной. Киев обвиняет российского специалиста в «уничтожении культурного наследия» во время археологических работ в Крыму.

Дипломат подчеркнула, что Крым является частью России, а потому подобные претензии не имеют юридической основы.

По её словам, российские дипломаты уже получили доступ к задержанному, поддерживают связь с адвокатом и намерены добиваться его освобождения.

Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.