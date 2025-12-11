Песков назвал правовым произволом арест российского учёного Бутягина в Польше

Задержание и арест в Польше российского учёного из Эрмитажа Александра Бутягина является правовым произволом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня утром стало известно, что российского учёного из Эрмитажа задержали в Польше из-за раскопок в Крыму. Украинские власти утверждают, что Бутягин якобы причинил ущерб на сумму 200 миллионов гривен (примерно 4,7 миллиона долларов). Специалиста допросили в Окружной прокуратуре Варшавы, однако он отказался давать какие-либо пояснения. Суд по запросу прокуратуры заключил учёного под стражу на 40 дней.