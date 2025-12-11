Адвокат обжаловал арест российского учёного Бутягина в Польше

Адвокат подал апелляцию на решение польского суда, который арестовал российского учёного Александра Бутягина на 40 дней. Об этом сообщил дипломат Андрей Ордаш. Жалоба пока не рассмотрена, сообщает РИА «Новости».

Учёного задержали по запросу Украины. Польские СМИ пишут, что дело связано с якобы незаконными археологическими поисками в Крыму.

Александр Бутягин — известный специалист, заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа. Он автор множества научных работ, в том числе об античном городе Мирмекии в Крыму.

Напомним, власти Украины утверждают, что учёный причинил ущерб на сумму 200 миллионов гривен (примерно 4,7 миллиона долларов). После задержания специалиста допросили в Окружной прокуратуре Варшавы, однако он отказался давать какие-либо пояснения. Суд по запросу прокуратуры арестовал учёного на срок 40 дней.