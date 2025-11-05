Российская Федерация намерена добиться возвращения культурных ценностей Крыма, оказавшихся в зарубежных коллекциях после изменения статуса полуострова. Бывший прокурор республики и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила о скифском золоте после решения Нидерландов вернуть Египту украденный бюст фараона Тутмоса III.

«Такое же решение должно быть принято в отношении похищенных реликвий скифской цивилизации, обнаруженных на Крымском полуострове. Исходя из существующего принципа территориальности, а именно: наследие принадлежит земле, где оно найдено, крымские артефакты должны находиться на нашей земле», – подчеркнула она.

Поклонская напомнила, что Россия уже одиннадцатый год ведёт юридическую борьбу за возвращение культурного наследия через международные суды, однако сталкивается с политической ангажированностью этих институтов. Критике она подвергла ЮНЕСКО и международные суды, которые используют скифское золото как инструмент политического давления вместо защиты мирового наследия. Она выразила уверенность в том, что несмотря на существующие препятствия, крымские артефакты будут возвращены домой.

Скифское золото — это общее название для коллекции золотых предметов, созданных скифскими мастерами в период с VII по III века до нашей эры. В 2014 году часть этой коллекции стала предметом судебных тяжб. Тогда около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку «Крым: золото и секреты Чёрного моря», но обратно коллекция так и не вернулась. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В итоге в 2021 году Амстердамский суд постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.