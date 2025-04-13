Драгоценные исторические артефакты, включая коллекции скифского золота, переданные Украине, могут быть распроданы частным коллекционерам. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Воровство на Украине процветает, чёрный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там ничем не гнушаются. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом — продать», — сказал Константинов в беседе с РИА «Новости».

Он также полагает, что в текущей ситуации обращение в международные суды не принесет желаемого эффекта.