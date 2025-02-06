«Словно нацисты»: В Госдуме потребовали от Зеленского вернуть скифское золото

Скифское золото — это общее название для коллекции золотых предметов, созданных скифскими мастерами в период с VII по III века до нашей эры. Эти изделия были найдены на территории современных Украины, России и других стран, где когда-то обитали скифы — кочевые народы, населявшие Причерноморье и степные районы Евразии. В 2014 году часть этой коллекции стала предметом судебного разбирательства. Тогда около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку «Крым: золото и секреты Чёрного моря». После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В итоге в 2021 году Амстердамский суд постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.