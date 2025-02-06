Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 12:49

«Словно нацисты»: В Госдуме потребовали от Зеленского вернуть скифское золото

Депутат Шеремет призвал Зеленского вернуть скифское золото в Крым

Владимир Зеленский, подобно нацистам в годы Великой Отечественной войны, похитил из музеев Крыма коллекцию скифского золота. Ему следует покаяться за свои злодеяния и вернуть сокровища. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие», — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что сейчас у власти на Украине находятся преступники и мошенники, которые настаивают на антироссийской политике.

Скифское золото — это общее название для коллекции золотых предметов, созданных скифскими мастерами в период с VII по III века до нашей эры. Эти изделия были найдены на территории современных Украины, России и других стран, где когда-то обитали скифы — кочевые народы, населявшие Причерноморье и степные районы Евразии. В 2014 году часть этой коллекции стала предметом судебного разбирательства. Тогда около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку «Крым: золото и секреты Чёрного моря». После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В итоге в 2021 году Амстердамский суд постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.

«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского
«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трёх крымских музеев, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других деятелей культуры из России. Под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar