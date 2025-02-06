«Словно нацисты»: В Госдуме потребовали от Зеленского вернуть скифское золото
Депутат Шеремет призвал Зеленского вернуть скифское золото в Крым
Владимир Зеленский, подобно нацистам в годы Великой Отечественной войны, похитил из музеев Крыма коллекцию скифского золота. Ему следует покаяться за свои злодеяния и вернуть сокровища. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие», — сказал Шеремет.
Депутат добавил, что сейчас у власти на Украине находятся преступники и мошенники, которые настаивают на антироссийской политике.
Скифское золото — это общее название для коллекции золотых предметов, созданных скифскими мастерами в период с VII по III века до нашей эры. Эти изделия были найдены на территории современных Украины, России и других стран, где когда-то обитали скифы — кочевые народы, населявшие Причерноморье и степные районы Евразии. В 2014 году часть этой коллекции стала предметом судебного разбирательства. Тогда около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку «Крым: золото и секреты Чёрного моря». После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В итоге в 2021 году Амстердамский суд постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трёх крымских музеев, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других деятелей культуры из России. Под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
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