Три музея Крыма и глава Эрмитажа попали под санкции Украины по указу Зеленского

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трёх крымских музеев, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других деятелей культуры из России. Под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Ещё рестрикции затронули первого замглавы Минкульта РФ Владимира Осинцева и директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко. Всего же украинские санкции коснулись 112 физлиц. Большинство из них — историки и археологи.