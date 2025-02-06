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6 февраля, 01:40

Три музея Крыма и глава Эрмитажа попали под санкции Украины по указу Зеленского

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трёх крымских музеев, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других деятелей культуры из России. Под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Ещё рестрикции затронули первого замглавы Минкульта РФ Владимира Осинцева и директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко. Всего же украинские санкции коснулись 112 физлиц. Большинство из них — историки и археологи.

Зеленский впал в истерику из-за «‎соучастников» России в конфликте на Украине
Зеленский впал в истерику из-за «‎соучастников» России в конфликте на Украине

Также днём ранее Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 9 мая. Они действуют на Украине с 24 февраля 2022 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Антон Голыбин
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