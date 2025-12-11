Путин в Индии
11 декабря, 07:57

Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского «оставить Крым в покое»

Бондаренко из «Другой Украины» призвал Зеленского оставить Крым в покое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexey Pavlishak

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при движении «Другая Украина» Олег Бондаренко заявил, что Владимиру Зеленскому стоит прекратить обсуждать тему Крыма. Так он прокомментировал недавние слова украинского президента о том, что у Киева якобы нет сил и поддержки для «возврата» полуострова, передает РИА «Новости».

Бондаренко отметил, что Крым — это прежде всего люди, которые в 2014 году сделали свой выбор и вернулись в состав России. По его словам, жители региона связывают свою жизнь и будущее именно с Россией, а попытки Киева вновь поднимать эту тему он назвал бесперспективными.

«Всё самое лучшее»: Трамп восхитился красотой «окружённого океаном с четырёх сторон» Крыма
Он подчеркнул, что сегодня полуостров активно развивается в составе России, тогда как сама Украина, по его оценке, «утратила самостоятельность и находится под внешним управлением».

Крым стал субъектом РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. Власти Украины продолжают считать его «временно оккупированной территорией», однако Москва неоднократно заявляла, что вопрос статуса полуострова закрыт.

Слова Зеленского о Крыме могут вызвать бунты радикалов: эксперт объяснил, почему он сменил риторику
