Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при движении «Другая Украина» Олег Бондаренко заявил, что Владимиру Зеленскому стоит прекратить обсуждать тему Крыма. Так он прокомментировал недавние слова украинского президента о том, что у Киева якобы нет сил и поддержки для «возврата» полуострова, передает РИА «Новости».

Бондаренко отметил, что Крым — это прежде всего люди, которые в 2014 году сделали свой выбор и вернулись в состав России. По его словам, жители региона связывают свою жизнь и будущее именно с Россией, а попытки Киева вновь поднимать эту тему он назвал бесперспективными.

Он подчеркнул, что сегодня полуостров активно развивается в составе России, тогда как сама Украина, по его оценке, «утратила самостоятельность и находится под внешним управлением».

Крым стал субъектом РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. Власти Украины продолжают считать его «временно оккупированной территорией», однако Москва неоднократно заявляла, что вопрос статуса полуострова закрыт.