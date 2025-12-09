Путин в Индии
9 декабря, 15:45

«Всё самое лучшее»: Трамп восхитился красотой «окружённого океаном с четырёх сторон» Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico эмоционально высказался о Крыме. Он подчеркнул, что полуостров фактически окружён морем и обладает уникальными природными условиями.

«Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый. Вау!» Есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной [его] части. <...> . Там лучшая погода, всё самое лучшее», — сказал Трамп.

Также он заявил, что Крым «с четырёх сторон окружён океаном». Чуть позже американский лидер всё-таки уточнил, что у полуострова есть перешеек, но затем вновь заявил, что «Крым окружён океаном».

Американский лидер также утверждает, что именно администрация Барака Обамы «заставила Украину отказаться» от Крыма. По словам Трампа, Вашингтон того периода допустил серьёзную внешнеполитическую ошибку.

