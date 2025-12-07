Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что заключение мирного договора по Украине будет катастрофическим для правящих политических кругов Европы. По его мнению, им придётся отвечать за неэффективные решения и траты последних лет.

«[Если мир] реально наступит — это будет катастрофа для правящего класса Европы, <…> они улетят все в небытие», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Он пояснил, что мир поставит под вопрос целесообразность миллиардных расходов европейских правительств, что вызовет неудобные вопросы у населения.

Ранее американское издание высказало мнение, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из позиции Киева. В статье утверждается, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в связи с текущей обстановкой на фронте. Автор указывает, что игнорирование этой реальности приведёт к многолетнему продолжению конфликта, и Украина к моменту возможных переговоров рискует оказаться в ещё более уязвимом положении.