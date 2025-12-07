В Крыму заявили о катастрофе для власти Европы при мире на Украине
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что заключение мирного договора по Украине будет катастрофическим для правящих политических кругов Европы. По его мнению, им придётся отвечать за неэффективные решения и траты последних лет.
«[Если мир] реально наступит — это будет катастрофа для правящего класса Европы, <…> они улетят все в небытие», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».
Он пояснил, что мир поставит под вопрос целесообразность миллиардных расходов европейских правительств, что вызовет неудобные вопросы у населения.
Ранее американское издание высказало мнение, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из позиции Киева. В статье утверждается, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в связи с текущей обстановкой на фронте. Автор указывает, что игнорирование этой реальности приведёт к многолетнему продолжению конфликта, и Украина к моменту возможных переговоров рискует оказаться в ещё более уязвимом положении.
