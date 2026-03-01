Переехавшая в Россию из Латвии Алина Анна Воевода рассказала журналистам о давлении со стороны местных спецслужб. За месяц до отъезда её вызвали на допрос и потребовали удалить все публикации в TikTok, где она высказывалась о России и событиях в Донбассе.

По словам женщины, разговор был крайне неприятным. Ей дали два часа на удаление видео, пригрозив уголовным делом по трём статьям. Она согласилась на условия, чтобы семья могла спокойно уехать, и рассказала правду уже оказавшись в России.

«Меня сразу предупредили, что ты можешь оттуда не выйти. Было очень страшно», — поделилась Алина с «Царьградом».

Алина Воевода. Фото © «Царьград» / Алина Воевода

Особое недовольство латвийских властей вызвали её ролики о сносе памятника воинам-освободителям в Риге, о русском языке и соболезнования после теракта в «Крокусе».

«Нельзя даже было идти к посольству цветы возлагать. Там настолько всё строго», — пояснила собеседница издания.

Алина добавила, что перед допросом консультировалась с юристом, который посоветовал не затягивать, иначе станет только хуже. По её наблюдениям, русскоязычные в Латвии боятся лишний раз открыть рот — за любой комментарий могут вызвать в спецслужбы.

Семья Воеводы переехала в Россию в 2024 году. Алина призналась, что никогда не чувствовала себя на родине как дома, а с началом СВО давление только усилилось: в школах запретили русский язык, обучение идёт только на латышском.

Сейчас женщина работает чат-администратором и каждый день получает сообщения от украинцев и жителей Прибалтики, желающих переехать в Россию. По её словам, ситуация в Латвии печальная: зарплаты маленькие, цены на коммуналку грозные, вокруг одни индусы, а русскоговорящих не найти.

По мнению Алины, местные власти больше всего боятся, что люди увидят альтернативу и выберут Россию. За теми, кто туда ездит или публикует пророссийский контент, спецслужбы следят особенно пристально.

На фоне отмены республикой всего русского и наследния СССР забавно вспомнить, что латвийский фигурист Денис Васильев на Олимпийских играх в Италии показал произвольную программу под произведения советского композитора Арама Хачатуряна. Спортсмен выбрал две композиции из балета «Гаянэ» — «Колыбельную» и «Танец юношей». Таким образом, на Играх он соединил классическую рок-балладу в короткой программе с инструментальной музыкой Хачатуряна в произвольной.