«Испортили репутацию»: Чтеца Булгакова прогнали с места снесённого памятника в Киеве

В Киеве на месте снесённого памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске молодой человек начал вслух читать отрывок из его произведения. Видео опубликовало украинское издание «Страна». Памятник демонтировали 4 июня.

В Киеве на месте снесённого памятника Булгакову прочли его текст. Видео © Telegram / Политика Страны

На записи видно, как несколько человек пытаются его прогнать, а одна из женщин кричит, что он «испортил им репутацию». По предположению издания, это могли быть сотрудники музея писателя. В итоге чтецу пришлось уйти.

На Украине фигура Булгакова давно вызывает споры. Националисты требуют убрать его из школьной программы. В марте 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти назвала писателя, родившегося в Киеве, «символом российской имперской политики», «имперцем» и «ярым украинофобом».

Ранее в TikTok начало набирать популярность видео украинского блогера, который рассуждает о том, что русский язык в Киеве снова становится популярным. Ролик активно обсуждают в соцсетях. Автор говорит, что в последние месяцы русскую речь всё чаще слышно в общественных местах.