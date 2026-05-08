«Киев снова русскоязычный»: В столице Украины не спешат переходить на «мову»

В TikTok набрало популярность видео украинского блогера, который рассуждает о росте популярности русского языка в Киеве. Ролик активно обсуждают пользователи соцсетей. Автор утверждает, что в последние месяцы русская речь всё чаще звучит в общественных местах.

По его словам, раньше использование этого языка в городской среде воспринималось как редкость, а теперь ситуация изменилась.

«Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка в Украине», — заявил он в опубликованном видео.

Блогер считает, что причина связана не с политикой, а с глобализацией и влиянием цифровой среды. Он отметил, что жители разных стран ежедневно потребляют контент в соцсетях, где русский остаётся одним из самых распространённых языков.

По словам автора, значительная часть популярных роликов, стримов и публикаций создаётся именно на русском. Кроме того, на нём продолжают общаться жители постсоветского пространства — «от Латвии до Казахстана», а также многие украинцы, находящиеся за границей.

В завершение он заявил, что попытки полностью вытеснить русский язык выглядят нереалистично в условиях открытого информационного пространства. По мнению блогера, происходящее «больше напоминает борьбу с ветряными мельницами».

Ранее полиция Латвии открыла административное дело в отношении муниципального депутата Андрея Пагора. Причиной стал плакат на русском языке с призывом принять участие в субботнике.