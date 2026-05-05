В Латвии завели дело на депутата из-за плаката на русском языке

Обложка © Telegram / ANDREJS PAGORS LIVE

Полиция Латвии инициировала административный процесс в отношении депутата Елгавской думы Андрея Пагора из-за плаката с надписью на русском языке, призывающего к участию в субботнике на братских захоронениях. Об этом сообщил сам парламентарий, представляющий партию «Русский союз Латвии», в своём Telegram-канале.

«С утра получил три письма от полиции о принятом решении о начале административного процесса. Повод? Плакат на русском языке с надписью: «Субботник. Кто, если не мы», — рассказал он.

Политик сообщил, что сотрудники правопорядка сочли повешенный им на заборе плакат нарушением статьи 13.1 — она запрещает использовать в общественных местах символику, которая прославляет военную агрессию или военные преступления. В своём видеообращении депутат объяснил, что не имело смысла дублировать объявление на латышском, поскольку убираться на кладбищах приходят русскоговорящие люди, которые и так всё понимают. Ещё он отметил, что маразм становится только сильнее, местная полиция всё больше напоминает орган, который борется с политическими оппонентами, а главные принципы правового государства и элементарная логика исчезают — в итоге страна постепенно движется прямо в огромную чёрную дыру.

Уставший от русофобии житель Латвии сменил однушку под Ригой на домик под Псковом

Ранее сообщалось, что в латвийской Даугавпилсской региональной больнице в один день уволили 49 сотрудников, имевших паспорта России и Белоруссии. Руководство медучреждения объяснило это решение требованиями закона о национальной безопасности, поскольку больница отнесена к объектам критической инфраструктуры. Среди уволенных 29 человек были средним и младшим медперсоналом, а 20 трудились в хозслужбе. В Министерстве здравоохранения Латвии разъяснили, что таким работникам не полагаются ни компенсации, ни выходные пособия.

