Парламент Молдавии в первом чтении принял кодекс, который фактически запрещает использование русского языка в высшем законодательном органе — отменяет перевод документов и блокирует проведение дебатов на нём. Инициатива исходит от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

В новом «Кодексе об организации и функционировании парламента» больше не предусмотрен обязательный перевод нормативных актов на русский, а любые выступления на нём во время пленарных заседаний попадают под негласный запрет. В профильной комиссии пояснили, что таким образом страна выполняет рекомендации Еврокомиссии, содержащиеся в отчётах о расширении за 2023–2025 годы.

«Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», — заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

Трансляция заседания велась на официальном сайте молдавского парламента. Оппозиция в знак протеста покинула зал до голосования — народные избранники были возмущены действиями председательствующего, который отключал им микрофоны во время дискуссии.

Согласно новому кодексу, любое обсуждение законодательных вопросов отныне должно вестись исключительно на румынском. Если депутат задаст вопрос по-русски, глава заседания обязан будет вынести предупреждение и потребовать перейти на государственный язык.

Напомним, до 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным школьным предметом. Тогда пост министра образования занимала нынешний президент страны Майя Санду, которая приложила немало усилий, чтобы добиться перевода русского языка в разряд иностранных.

Однако власти Молдавии решили, что для страны будет лучше отказаться не только от будущего и настоящего, связанного с Россией, но и от прошлого. Таким образом, 9 мая жители страны будут отмечать там День Европы вместо Дня Победы. По словам премьер-министра Александра Мунтяну, так руководство хочет сплотить общество вокруг единой европейской идеи.