Студентам на Украине раздают анкеты с вопросами о службе и смерти на поле боя

Украинских студентов привлекают к анкетированию, связанному с возможной контрактной службой в ВСУ. В опросниках содержатся вопросы о личных взглядах и семейном положении. Информацию о подобной практике ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинским студентам раздают анкеты о контрактной службе с 18 до 24 лет, спрашивают об отношении к службе, доходах семьи, позиции родителей и даже об отношении к смерти на поле боя», — сказал он.

Сальдо заявил, что подобный подход демонстрирует отношение к молодёжи как к ресурсу для комплектования вооружённых сил. По его словам, речь идёт о системе, в рамках которой молодых людей стремятся вовлечь в военную службу через административные и информационные механизмы.

Ранее сообщалось, что военная форма и элементы экипировки всё чаще появляются в повседневной жизни Киева. В городе стало сложно визуально отделить военнослужащих от гражданских: на улицах нередко встречаются люди в оливковых жилетах, тактических брюках и вещах с армейскими нашивками.