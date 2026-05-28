В Киеве камуфляж стали носить даже гражданские

В Киеве всё сложнее отличить военного от гражданского по одежде. По данным The New York Times, в городе всё чаще можно увидеть молодых людей в оливковых жилетах, тактических брюках, сумках с нашивками и элементами армейской экипировки.

Издание отмечает, что часть таких людей действительно служит или вернулась с фронта, но многие не имеют отношения к армии. Это айтишники, студенты, представители креативной среды и обычные горожане.

Собеседники NYT называют это не модным увлечением, а отражением жизни в стране, где конфликт изменил повседневность. Один из ветеранов сказал изданию, что такая одежда стала знаком уважения к армии.

На этом фоне украинские бренды уличной одежды начали активно использовать тактические силуэты, функциональные ткани, нашивки и армейскую эстетику. Некоторые марки нанимают ветеранов, дают скидки военным, медикам и журналистам, а часть выручки от отдельных вещей направляют на поддержку подразделений.

При этом в Киеве, как пишет NYT, появились негласные правила. Гражданские могут носить оливковый, хаки и утилитарные вещи, но полноценный пиксельный камуфляж многие считают одеждой, которую нужно «заслужить» службой.

Практичность тоже стала частью нового гардероба. Люди выбирают кроссовки вместо каблуков, удобные куртки вместо нарядных вещей, а в сумках всё чаще носят пауэрбанки, аптечки и турникеты.

Авторы материала делают вывод: речь уже не просто о моде. Военный стиль в украинской столице стал визуальным языком времени — способом показать, в какой реальности живёт город.

Ранее Life.ru писал, что 70% украинцев страдают от тревоги, депрессии или сильного стресса. Психологические последствия вооружённого конфликта, по оценке Международного комитета спасения, затронули примерно 15 миллионов человек — это почти половина всего населения страны.