Страна душевнобольных: Большинство украинцев страдают от психрасстройств, заявили в Британии

Около 70% жителей Украины страдают от психических расстройств вроде тревожности, депрессии или острого стресса. Такие данные приводит британская газета The Times со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения.

Психологические последствия вооружённого конфликта, по оценке Международного комитета спасения, затронули примерно 15 миллионов человек — это почти половина всего населения страны.

«Людям на Украине уже нужна не разовая кризисная помощь, а долгосрочная специализированная поддержка», — заявил специалист комитета по психическому здоровью Хазим Мостафа.

Последствия могут сохраняться поколениями. Особенно тяжёлая ситуация складывается в семьях погибших военнослужащих.

