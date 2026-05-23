«Это будет наш путь»: Воскобойник допустил, что в будущем украинцы могут стать «смесью индусов»

Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что в будущем украинцы могут стать «смесью индусов, бангладешцев и так далее» из-за миграционных процессов. Об этом сообщает «Политика страны».

«Это будет наш путь», — заявил Воскобойник.

По словам чиновника, Украина в будущем может столкнуться с серьёзными изменениями национального состава населения. Он отметил, что власти рассматривают мигрантов как часть будущей политической нации, если они будут работать в стране и платить налоги. Тема привлечения иностранной рабочей силы активно обсуждается на фоне нехватки кадров на Украине. В местных СМИ связывают проблему с массовым выездом граждан за границу, мобилизацией и сокращением числа работников внутри страны.

При этом часть аналитиков считает, что после окончания боевых действий ситуация на рынке труда может измениться. Эксперты допускают, что многое будет зависеть от уровня зарплат, объёма инвестиций и готовности украинцев возвращаться из других государств. Также в украинской прессе обсуждают возможное давление со стороны Евросоюза по вопросам миграционной политики. Некоторые обозреватели не исключают, что тема приёма мигрантов может стать частью переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в центре Киева прошёл митинг против мигрантов. На площади Незалежности собрались несколько десятков человек с флагами ультраправых организаций. Участники акции выступали против привлечения иностранной рабочей силы и требовали отдавать приоритет гражданам Украины при трудоустройстве.