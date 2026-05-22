Примерно 88% жителей Украины пребывают в тревоге, что их сыновьям и дочерям суждено существовать в бедности. К такому выводу пришли специалисты социологической группы «Рейтинг», организовавшие соответствующее исследование.

Согласно полученным данным, 84% участников опроса встревожены тем, что из нужды удаётся выбраться слишком малому количеству людей. Ещё три четверти респондентов (75%) пожаловались на труднодоступность приобретения собственного жилья. Интервью по телефону проходили 15–17 апреля во всех регионах, которые контролирует Киев. Всего на вопросы ответила 1000 человек, при этом возможная погрешность результатов составляет 3,1%.

Из других источников следует, что в 2024 году Всемирный банк оценивал долю бедного населения Украины в 29%. А спустя год, в июне 2025-го, исследование Центра экономических стратегий показало: более 25% украинцев стали отказывать себе в продуктах питания. Примерно в тот же период глава профильного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев называл цифру в 37% граждан, живущих за гранью бедности. Особенно остро ситуация складывается среди пожилых людей: по словам руководителя украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, доля пенсионеров, находящихся за чертой бедности, составляет 80%. Сейчас официально установленный прожиточный минимум равен 3209 гривнам (чуть более 72 долларов США).