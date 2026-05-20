Киев призвал женщин рожать по восемь детей, иначе украинцы исчезнут

Чтобы население Украины вернулось к показателям времён выхода из состава СССР, украинские женщины должны рожать по 7–8 детей. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Чиновник пояснил, что для сохранения нации на одном уровне необходимо 22–23 ребёнка на 10 женщин.

«Если мы хотим, чтобы у нас было как можно больше детей, чтобы мы могли восстановиться, чтобы количество населения возвращалось к довоенным показателям, ещё лучше — к цифре 52 миллиона, как нас было на момент, когда Украина стала независимой, необходимо, чтобы женщины рожали по 7-8 детей», — сообщил чиновник.

При этом Воскобойников отметил, что низкая рождаемость — общемировой тренд для развитых стран: «Чем более развита страна, тем меньше в ней рождаемость». Напомним, по данным Visual Capitalist, за последние 25 лет население Украины сократилось на 32,5%.