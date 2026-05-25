Иностранные сотрудники территориальных центров комплектования на Украине проявляют особую жёсткость во время мобилизационных рейдов. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья, пишет ТАСС.

Среди сотрудников ТЦК всё чаще встречаются иностранные наёмники, которые активно участвуют в принудительной мобилизации этнических украинцев.

«Мы видим, что среди тэцэкашников много тех, кто с головой окунулся в нацистскую идеологию. Это своего рода «отбор» — чем более злобный и русофобски настроенный сотрудник, тем выше его ценность для системы», — рассказал представитель подполья.

Он отметил, что именно из таких сотрудников формируют мобилизационные группы, которые проводят наиболее жёсткие задержания. По утверждению подполья, иностранцы стремятся показать свою лояльность киевским властям и поэтому действуют особенно агрессивно. Собеседник агентства также заявил, что мигранты, работающие в ТЦК, не проявляют терпимости к местному населению. По его мнению, многие из них пытаются закрепиться в системе и доказать свою полезность.

Ранее в Тернополе в здании территориального центра комплектования погиб насильно мобилизованный мужчина. По данным источника в российских силовых структурах, сотрудники ТЦК застрелили украинца прямо внутри учреждения. Собеседник агентства отметил, что мобилизованным часто ограничивают доступ к телефонам и оружию под предлогом безопасности. Информация о произошедшем получила широкий резонанс на фоне продолжающейся мобилизационной кампании на Украине.