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7 июля, 08:57

Политолог объяснил, зачем Финляндия хочет перекрыть Финский залив

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Возможное перекрытие Финского залива со стороны Финляндии стало бы серьёзным нарушением международного морского права, уверен политолог Евгений Михайлов. По его словам, такие заявления могут быть попыткой оказать давление на Россию, однако реализовать этот сценарий без военных средств невозможно.

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Для блокировки судоходства потребовалось бы использовать, в частности, минные заграждения и корабли. Москва в случае подобных действий Хельсинки не оставит ситуацию без ответа. Наша страна располагает возможностями для реакции на возможную провокацию.

«Нужно понимать, что, скорее всего, они играют у нас на нервах. Им надо поддерживать общий фон, а прикрытием является борьба с дронами. Это выглядит смешно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Напомним, ранее Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив при необходимости может временно закрываться для гражданского судоходства и полётов. Такая мера будет применена, если возникнет необходимость уничтожения беспилотников.

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Борис Эльфанд
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