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Регион
6 июля, 04:27

В Минобороны Финляндии будут перекрывать Финский залив из-за атак БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vovatol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vovatol

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив при необходимости может временно закрываться для гражданского судоходства и полётов, если возникнет необходимость уничтожения беспилотников. Об этом он рассказал в интервью газете Ilta-Sanomat.

Глава оборонного ведомства пояснил, что ограничения, действовавшие утром в субботу, были связаны с атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург. По его словам, из-за риска изменения обстановки воздушное и морское пространство приходится освобождать от гражданского движения, чтобы военные могли безопасно перехватывать цели.

«Финский залив настолько узкий, что ситуация может измениться за считанные минуты. Сам будучи активным рыбаком, я знаю, что яхтсмены следят за прогнозом погоды и за состоянием моря. Теперь мы также должны ознакомиться с официальными пресс-релизами. Если море будет закрыто на пару часов, то рыбалку придётся отложить. Граждане также несут ответственность за это», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Финляндия намерена закупить противопехотные мины уже в ближайшие месяцы. Страна вышла из Оттавской конвенции, запрещающей подобные боеприпасы, 10 января текущего года. Теперь вооружённые силы намерены пополнить арсеналы. При этом финская сторона заявляла, что не собирается применять мины в мирной обстановке. Боеприпасы будут размещены на складах.

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Тимур Хингеев
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