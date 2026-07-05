Финляндия начнёт закупку противопехотных мин уже в ближайшие месяцы

Финляндия планирует закупить противопехотные мины уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных.

Страна вышла из Оттавской конвенции, запрещающей подобные боеприпасы, 10 января текущего года. Теперь вооружённые силы намерены пополнить арсеналы.

При этом финская сторона заявляла, что не собирается применять мины в мирной обстановке. Боеприпасы будут размещены на складах.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб подписал законы, снимающие запрет на ядерное оружие в стране. Парламент одобрил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс ещё 17 июня. Теперь же подпись главы государства окончательно утвердила решение законодателей. Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что новые нормы вступили в силу с 1 июля. Таким образом, Хельсинки юридически оформил отказ от прежнего безъядерного статуса.