Американские спецслужбы пересмотрели вероятность атаки России на европейские страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, сейчас угроза прямого столкновения оценивается как низкая.

При этом разведка США утверждает, что вероятность «вторжения» якобы будет расти по мере затягивания конфликта на Украине. При этом речь идёт не о боях на земле. В приоритете, как считают в разведке, остаются гибридные методы: кибератаки, локальные провокации и другие непрямые действия. Период повышенной напряженности может продлиться как минимум до 2029 года.

На этом фоне премьер-министр Литвы призвал граждан сохранять спокойствие. Миндаугас Синкявичюс признал наличие «угроз» но подчеркнул, что повода для дополнительных страхов нет. Он также отметил, что любая публичная информация на эту тему должна быть очень тщательно взвешена.

Российское руководство, включая президента Владимира Путина, последовательно отвергает наличие планов вторжения в Европу. В Москве, однако, обращают внимание на милитаристские настроения в самом ЕС. Там ссылаются на заявления европейских политиков о наращивании вооружений, дискуссии о необходимости «победы над РФ» и стратегию НАТО, предполагающую подготовку к столкновению с Россией к 2030 году. В Кремле также напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить пакт о ненападении. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, ответа не последовало, что в Москве трактуют как нежелание Европы придерживаться мирной повестки.