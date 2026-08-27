Трамп поставил точку в страхах НАТО перед «атаками» России
Трамп убеждён, что РФ не собирается атаковать страны НАТО
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО. Американский лидер связал такую оценку с состоявшимися переговорами с Владимиром Путиным.
«У меня были с ним хорошие переговоры. Он не станет атаковать территорию НАТО», — сказал Трамп.
Других подробностей американский президент в этой части заявления не привёл.
Ранее Life.ru писал, что в Кремле назвали «страшилками» публикации о якобы готовящемся нападении России на НАТО. Дмитрий Песков подчёркивал, что такие сообщения не имеют ничего общего с реальными намерениями Москвы.
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