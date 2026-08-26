Регулярные полёты разведывательной авиации стран НАТО вдоль российских границ могут быть связаны с подготовкой новых провокаций против России. Такое мнение ТАСС высказал председатель президиума «Офицеров России», Герой России Сергей Липовой.

По его словам, разведывательные самолёты альянса патрулируют российские границы круглосуточно, а интенсивность их полётов возрастает перед подготовкой новых действий со стороны Украины.

Липовой также заявил, что полученные самолётами разведданные могут использоваться для наведения украинских беспилотников на российские объекты.

«Как только появляются самолёты-разведчики вдоль наших границ, значит, НАТО опять замышляет какие-то террористические акты в отношении России», — сказал Липовой.

Ранее разведывательный самолёт НАТО Bombardier Artemis II вновь выполняет круговые полёты в районе Калининградской области. Борт находится на высоте около 10 километров и использует воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря.