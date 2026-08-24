Самолёт-разведчик НАТО вновь кружит рядом с Калининградской областью

Разведывательный самолёт НАТО Bombardier Artemis II вновь совершает круговые полёты вокруг Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт находится на высоте около десяти километров. Его маршрут проходит в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолёт прибыл с аэродрома в румынской Констанце, где базируется на постоянной основе. Примерно за час до публикации он вышел в район российского региона и начал выполнять круговые манёвры.

Предыдущий подобный полёт у Калининградской области Bombardier Artemis II совершил 18 августа. Тогда самолёт также прибыл из Румынии и несколько часов курсировал в воздушном пространстве Польши и Литвы. Ещё один вылет состоялся 22 августа. В тот день разведчик летал над Латвией, Литвой и Эстонией, включая эстонское побережье Финского залива, однако к приграничным районам России и Белоруссии не приближался.