Военкор Коц: НАТО репетирует захват Калининграда

Вооружённые силы НАТО провели у границ Калининградской области авиационные учения с участием около 25 самолётов, что, как заявил военкор Александр Коц kp.ru, является репетицией будущей войны.

Коц считает, что подобная активность позволяет альянсу изучать российскую оборону в Калининградской области. Особое внимание он обратил на присутствие разведывательной авиации и самолёта радиоэлектронной борьбы EA-37B.

В случае масштабного конфликта НАТО может попытаться изолировать российский регион, в том числе за счёт контроля над Сувалкским коридором. При этом Коц отметил, что современные боевые действия всё сильнее зависят от массового применения беспилотников, поэтому опыт последних конфликтов способен изменить прежние расчёты.

Ранее в крупных учениях НАТО в Польше неподалёку от Калининградской области был поднят новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call. Манёвры прошли 18 августа с участием авиации сразу нескольких стран альянса. В воздух также поднимались американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и воздушные заправщики.