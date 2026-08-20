США подняли новейший самолёт РЭБ EA-37B на учения НАТО у Калининграда

Новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call принял участие в крупных учениях НАТО в небе над Польшей неподалёку от Калининградской области. Манёвры прошли 18 августа с участием авиации сразу нескольких стран альянса.

В воздух также поднимались американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и воздушные заправщики. Польское оперативное командование заявило, что учения были запланированы заранее и не связаны с активностью российской авиации.

Особое внимание привлекло появление EA-37B — одного из новейших специальных самолётов ВВС США. Машина создана на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и предназначена для радиоэлектронной атаки.

Комплекс на борту способен нарушать работу систем связи, обработки информации и навигации, а также радаров и других радиоэлектронных средств. Значительная часть установленного на EA-37B оборудования и его характеристик остаётся засекреченной.

Первые такие самолёты американские ВВС начали получать в 2024 году. В мае 2025-го EA-37B выполнил первый полноценный учебный вылет, а весной 2026 года Пентагон впервые подтвердил его участие в реальной боевой операции — против Ирана.

Нынешние манёвры проходили на северо-востоке Польши вблизи российского региона. По данным польской стороны, их задачей была отработка совместных воздушных операций и взаимодействия сил стран НАТО.

Ранее Life.ru рассказывал о полётах американского самолёта-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II вдоль границ Калининградской области. Борт курсировал над Польшей и Литвой в непосредственной близости от российского региона.