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20 августа, 10:32

США подняли новейший самолёт РЭБ EA-37B на учения НАТО у Калининграда

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call принял участие в крупных учениях НАТО в небе над Польшей неподалёку от Калининградской области. Манёвры прошли 18 августа с участием авиации сразу нескольких стран альянса.

В воздух также поднимались американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и воздушные заправщики. Польское оперативное командование заявило, что учения были запланированы заранее и не связаны с активностью российской авиации.

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Особое внимание привлекло появление EA-37B — одного из новейших специальных самолётов ВВС США. Машина создана на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и предназначена для радиоэлектронной атаки.

Комплекс на борту способен нарушать работу систем связи, обработки информации и навигации, а также радаров и других радиоэлектронных средств. Значительная часть установленного на EA-37B оборудования и его характеристик остаётся засекреченной.

Первые такие самолёты американские ВВС начали получать в 2024 году. В мае 2025-го EA-37B выполнил первый полноценный учебный вылет, а весной 2026 года Пентагон впервые подтвердил его участие в реальной боевой операции — против Ирана.

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Нынешние манёвры проходили на северо-востоке Польши вблизи российского региона. По данным польской стороны, их задачей была отработка совместных воздушных операций и взаимодействия сил стран НАТО.

Ранее Life.ru рассказывал о полётах американского самолёта-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II вдоль границ Калининградской области. Борт курсировал над Польшей и Литвой в непосредственной близости от российского региона.

Больше новостей о боевой авиации, системах РЭБ и новых разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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