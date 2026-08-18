Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:38

«Подружить» ракеты с установками: США устранят главную слабость европейских армий

Euractiv: США могут разрешить запуск своих ракет с европейских установок НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

США могут разрешить использовать американские ракеты и снаряды с европейскими пусковыми установками, что должно упростить совместное применение вооружений внутри НАТО. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Изменение правил способно устранить одну из проблем европейских армий: страны альянса активно наращивают дальнобойную реактивную артиллерию, однако закупают разные комплексы, боеприпасы которых не всегда взаимозаменяемы.

Так, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия сделали ставку на американские HIMARS, тогда как Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция выбрали Euro-PULS производства Elbit Systems и KNDS.

Один из специалистов по планированию НАТО признал, что с точки зрения совместимости такая схема далека от идеала: компоненты нельзя просто переставлять между системами, а военнослужащим приходится отдельно осваивать разные комплексы.

Смягчение американских ограничений должно сделать арсеналы союзников более взаимозаменяемыми в случае военного конфликта и упростить снабжение подразделений.

Добьют вглубь НАТО: Telegraph составила карту поражения дронами с секретных баз ВС РФ
Добьют вглубь НАТО: Telegraph составила карту поражения дронами с секретных баз ВС РФ

Ранее Life.ru писал, что предложение Польши разрешить странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной может напрямую втянуть альянс в конфликт. Варшава рассчитывает в том числе на немецких военных, обслуживающих комплексы Patriot в районе Жешува, через который идёт значительная часть военной помощи Киеву.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • НАТО
  • Прибалтика
  • Румыния
  • Польша
  • Италия
  • Испания
  • Германия
  • Греция
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar