Добьют вглубь НАТО: Telegraph составила карту поражения дронами с секретных баз ВС РФ

Россия создала сеть скрытых баз для запуска современных дальнобойных беспилотников, часть которых уже применяется для ударов по Украине и способны ударить вглубь НАТО. С таким утверждением выступила британская газета The Telegraph, представив карту поражения.

Издание заявляет, что близость ряда площадок к украинской границе позволяет проводить массированные атаки. Журналисты утверждают, что им удалось обнаружить десять объектов с новыми стартовыми позициями для БПЛА большой дальности.

Авторы материала также увидели в этой инфраструктуре потенциальную угрозу странам НАТО. По их версии, некоторые российские беспилотники теоретически способны достичь Варшавы, если в будущем возникнет прямой конфликт с альянсом.

Москва неоднократно отвергала предположения о планах нападения на НАТО. Ранее Владимир Путин называл подобные заявления провокацией, а политиков, рассуждающих о возможной атаке России на Запад, — «специалистами по фильмам ужасов». Об этой позиции Life.ru писал на фоне призывов Польши готовиться к большой войне.