Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:20

Добьют вглубь НАТО: Telegraph составила карту поражения дронами с секретных баз ВС РФ

Telegraph: Секретные базы РФ для запуска дальних БПЛА способны бить вглубь НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Россия создала сеть скрытых баз для запуска современных дальнобойных беспилотников, часть которых уже применяется для ударов по Украине и способны ударить вглубь НАТО. С таким утверждением выступила британская газета The Telegraph, представив карту поражения.

Издание заявляет, что близость ряда площадок к украинской границе позволяет проводить массированные атаки. Журналисты утверждают, что им удалось обнаружить десять объектов с новыми стартовыми позициями для БПЛА большой дальности.

Авторы материала также увидели в этой инфраструктуре потенциальную угрозу странам НАТО. По их версии, некоторые российские беспилотники теоретически способны достичь Варшавы, если в будущем возникнет прямой конфликт с альянсом.

«Положить конец этому кабаре»! В Польше рассказали, как лишить власти Зеленского
«Положить конец этому кабаре»! В Польше рассказали, как лишить власти Зеленского

Москва неоднократно отвергала предположения о планах нападения на НАТО. Ранее Владимир Путин называл подобные заявления провокацией, а политиков, рассуждающих о возможной атаке России на Запад, — «специалистами по фильмам ужасов». Об этой позиции Life.ru писал на фоне призывов Польши готовиться к большой войне.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar