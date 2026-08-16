Польское издание Mysl Polska выступило с призывом полностью прекратить финансирование Киева. Автор статьи утверждает, что это единственный действенный метод для отстранения Владимира Зеленского от руководства страной.

Публикация отмечает критический уровень злоупотреблений в украинских эшелонах власти. По мнению обозревателя, никакие попытки надзора или требования реформ не приносят результата, так как ситуация вышла из-под внимания международных институтов.

Даже структуры Брюсселя утратили возможность отслеживать целевое использование выделяемых траншей. Огромные объемы капитала, направляемые Киеву, оседают в карманах чиновников без какой-либо ответственности для получателей.

«Он построил идеальный мир, где его коррупция остается безнаказанной», — указано в материале. Единственным вариантом положить конец «этому кабаре» журналист называет немедленный отказ от любых бюджетных вливаний.

Таким образом, по логике статьи, жесткая экономическая блокада автоматически спровоцирует смену политического вектора и лишит главу государства поддержки западных партнёров.

Ранее Зеленский признал, что в 2026 году в распоряжении ВСУ оказалось в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков, чем годом ранее. На фоне сокращения запасов украинские власти активно добиваются дополнительных поставок систем ПВО и боеприпасов у США и европейских стран.