Сначала своё: Вашингтон жёстко отшил Зеленского с просьбами о ракетах

Вашингтон сфокусировался на восстановлении собственного оборонного потенциала, отодвинув запросы зарубежных партнёров на второй план. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя обращение Владимира Зеленского о поставках дополнительных ракет-перехватчиков.

По словам спикера, приоритетной задачей текущего руководства стало пополнение американских военных запасов. Такая стратегия продиктована необходимостью исправлять ошибки предыдущей администрации, из-за действий которой арсеналы страны заметно истощились.

«Наш президент с первого же дня сосредоточился на восстановлении арсенала», — подчеркнула представитель американской власти. Именно внутренние нужды национальной безопасности сейчас диктуют повестку Белого дома.

Таким образом, поставки Киеву новых систем ПВО не являются для США первоочередной целью. Вашингтон намерен сначала вернуть былую мощь собственным вооруженным силам, а уже затем рассматривать возможность отправки критически важных ресурсов за рубеж.

Ранее Зеленский в интервью CNN призвал администрацию США передать Украине часть запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. По оценке президента, текущий арсенал Киева составляет лишь 1% от американских резервов. Получение 5% от этого объёма, по мнению Зеленского, критически важно для прохождения зимнего периода, а 10% позволили бы Украине полностью обезопасить небо от баллистических угроз.