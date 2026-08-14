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14 августа, 15:15

«Пересчитал наши ракеты»: В Польше взбесились от наглости Зеленского

WP: В Польше недовольны тактикой Зеленского по Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

В Польше раздражены тем, как Владимир Зеленский добивается новых ракет для систем Patriot. По данным Wirtualna Polska, недовольство вызывают его публичные обращения через СМИ и попытки оказать моральное давление.

Собеседники издания в польских властях считают, что подобные вопросы правильнее обсуждать через официальные каналы. При этом часть источников объясняет поведение Зеленского отчаянным положением Киева.

«Зеленский пересчитал польские ракеты для Patriot и пришёл к выводу, что мы можем позволить себе крупное пожертвование», — заявил один из собеседников портала.

В Варшаве также задаются вопросом, откуда у главы киевского режима сведения о количестве боеприпасов PAC-3 MSE на польских складах. По словам источника WP, начинать разговор следовало бы с официального запроса, которого Киев пока не направлял.

Окончательного решения о новой партии перехватчиков ещё нет. Польские власти обсуждают возможную передачу, однако должны оценить, не скажется ли она на собственной безопасности страны.

Вопрос вызвал споры и внутри самой Польши. Одни политики считают, что уничтожать воздушные цели лучше ещё над Украиной, другие выступают против сокращения национальных запасов.

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Накануне в Варшаве подтвердили, что вопрос о передаче Украине новой партии ракет для Patriot пока остаётся открытым. Замминистра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая сообщила, что решение примут на высшем уровне с учётом безопасности самой Польши.

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Полина Никифорова
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