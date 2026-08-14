«Лучше сбить над Украиной»: Польша задумалась о передаче Киеву новых ракет для Patriot

Польша может в скором времени передать Украине новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Переговоры продолжаются, а окончательное решение примут на высшем уровне с учётом интересов безопасности самой республики, заявила замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передаёт Interia.

По её словам, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш склоняется в пользу отправки дополнительных перехватчиков Киеву.

«Он считает предпочтительным, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не чтобы она попала к нам», – объяснила позицию министра Собковяк-Чарнецкая.

При этом вопрос пока окончательно не закрыт. Перед возможной передачей боеприпасов польские власти должны оценить, не скажется ли такое решение на собственной безопасности страны.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский попросил США передать Украине хотя бы 5% американских запасов ракет-перехватчиков для Patriot, рассчитывая с их помощью пережить зиму. По его словам, сейчас Киев располагает объёмом боеприпасов, сопоставимым лишь примерно с 1% запасов Вашингтона. Зеленский утверждал, что ради получения дополнительных ракет ведёт огромное количество переговоров и готов искать различные варианты обмена.