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Регион
13 августа, 21:07

«Лучше сбить над Украиной»: Польша задумалась о передаче Киеву новых ракет для Patriot

Польша решает вопрос о передаче Украине новых ракет для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Польша может в скором времени передать Украине новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Переговоры продолжаются, а окончательное решение примут на высшем уровне с учётом интересов безопасности самой республики, заявила замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передаёт Interia.

По её словам, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш склоняется в пользу отправки дополнительных перехватчиков Киеву.

«Он считает предпочтительным, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не чтобы она попала к нам», – объяснила позицию министра Собковяк-Чарнецкая.

При этом вопрос пока окончательно не закрыт. Перед возможной передачей боеприпасов польские власти должны оценить, не скажется ли такое решение на собственной безопасности страны.

«Капля в море»: Запрошенные Зеленским ракеты Patriot не спасут Украину
«Капля в море»: Запрошенные Зеленским ракеты Patriot не спасут Украину

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский попросил США передать Украине хотя бы 5% американских запасов ракет-перехватчиков для Patriot, рассчитывая с их помощью пережить зиму. По его словам, сейчас Киев располагает объёмом боеприпасов, сопоставимым лишь примерно с 1% запасов Вашингтона. Зеленский утверждал, что ради получения дополнительных ракет ведёт огромное количество переговоров и готов искать различные варианты обмена.

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Юния Ларсон
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