Запрос Украины на 85 ракет для систем Patriot (5% от запасов США) не обеспечит надёжную противовоздушную оборону. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Эксперты указывают на несоответствие запроса реальным потребностям: при стандартном расходе 3–4 ракеты на одну цель, полученного боекомплекта хватит лишь на 25 перехватов. Это ничтожно мало на фоне интенсивности ударов — например, 26 мая по Киеву было выпущено 90 ракет, что в разы превышает возможности запрашиваемого объема поставок.

Ранее Зеленский в интервью CNN призвал администрацию США передать Украине часть запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. По оценке президента, текущий арсенал Киева составляет лишь 1% от американских резервов. Получение 5% от этого объёма, по мнению Зеленского, критически важно для прохождения зимнего периода, а 10% позволили бы Украине полностью обезопасить небо от баллистических угроз.