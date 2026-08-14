«Абсолютно неприемлемо»: Экс-министр обороны Польши выступил против планов по Patriot для Киева

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал идею передать Украине ракеты для Patriot. Он считает это решение ошибочным. По его словам, эти системы ПВО нужны самой Польше для собственной защиты.

«Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польские воздушное пространство, города и семьи. А не для того, чтобы правительство [премьера Польши] Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность», — написал политик. в соцсети Х.

Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая ранее сообщила о готовности Варшавы рассмотреть вопрос передачи Украине дополнительных ракет к комплексам Patriot. Кроме того, польская сторона ведет переговоры о локализации производства этих боеприпасов на своей территории, несмотря на конкуренцию со стороны Германии.

В то же время, как отмечает издание Politico, европейские страны столкнулись с серьёзной дилеммой: необходимостью поддержки Киева при критически низких собственных запасах вооружений. В частности, Германия, уже предоставившая Украине системы Patriot, вынуждена искать компромисс между обязательствами перед союзниками и обеспечением собственной безопасности.