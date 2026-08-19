Разведчик НАТО уже восемь часов летает над Чёрным морем по необычному маршруту

Самолёт-разведчик НАТО уже восьмой час находится над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, маршрут борта отличается от обычной схемы подобных полётов. Самолёт не только курсирует над акваторией с запада на восток и обратно, но и выполняет отдельные петли над юго-восточной частью Чёрного моря.

Тип самолёта и цели нынешней миссии в сообщении не уточняются. Также не приводится информации о заходе разведчика в воздушное пространство прибрежных государств.

Подобные продолжительные разведывательные полёты над Чёрным морем в последние недели фиксировались неоднократно. В начале августа Bombardier Challenger 650 Artemis II провёл над нейтральными водами почти девять часов, а 12 августа тот же тип самолёта вновь выполнял многочасовую миссию над южной частью акватории.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном вылете разведывательного Bombardier Challenger 650 Artemis II над Чёрным морем. Тогда борт, напротив, провёл над акваторией всего около 40 минут и вернулся на базу в Румынии, хотя обычно такие миссии продолжаются несколько часов.