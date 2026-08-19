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19 августа, 13:38

Разведчик НАТО уже восемь часов летает над Чёрным морем по необычному маршруту

Самолёт-разведчик НАТО восьмой час кружит над Чёрным морем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт-разведчик НАТО уже восьмой час находится над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, маршрут борта отличается от обычной схемы подобных полётов. Самолёт не только курсирует над акваторией с запада на восток и обратно, но и выполняет отдельные петли над юго-восточной частью Чёрного моря.

Самолёт-разведчик НАТО облетел Чёрное море за 40 минут и вернулся на базу
Самолёт-разведчик НАТО облетел Чёрное море за 40 минут и вернулся на базу

Тип самолёта и цели нынешней миссии в сообщении не уточняются. Также не приводится информации о заходе разведчика в воздушное пространство прибрежных государств.

Подобные продолжительные разведывательные полёты над Чёрным морем в последние недели фиксировались неоднократно. В начале августа Bombardier Challenger 650 Artemis II провёл над нейтральными водами почти девять часов, а 12 августа тот же тип самолёта вновь выполнял многочасовую миссию над южной частью акватории.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном вылете разведывательного Bombardier Challenger 650 Artemis II над Чёрным морем. Тогда борт, напротив, провёл над акваторией всего около 40 минут и вернулся на базу в Румынии, хотя обычно такие миссии продолжаются несколько часов.

«Автопилот не справляется»: Как российская «сушка» прижала натовский самолёт-разведчик
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Марина Фещенко
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