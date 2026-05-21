«Автопилот не справляется»: Как российская «сушка» прижала натовский самолёт-разведчик

Военный летчик Владимир Попов прокомментировал сообщения Минобороны Великобритании об инцидентах с российскими Су-35 и британским разведывательным RC-135 Rivet Joint над Чёрным морем. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что российские истребители могли воздействовать на борт с помощью форсажного режима.

Возникающая при этом мощная турбулентность способна нарушить работу систем управления. Попов пояснил, что сначала экипаж показывает заинтересованность в сопровождении цели, требуя изменить курс. Если реакции не следует, применяется более жёсткий способ воздействия.

«Подходим чуть вперед, включаем сброс топлива сначала, потом включаем форсажи, ударяем его динамической волной так, что даже и топливо на какое-то время вспыхнет», — рассказал летчик.

Он добавил, что после такого маневра самолёт начинает сильно трясти из-за резкого роста турбулентности. По словам эксперта, в этот момент автопилот может работать нестабильно. Попов также отметил психологический фактор. По его мнению, пилот британского борта мог резко вмешаться в управление, из-за чего автоматика отключилась.

Напомним, Минобороны Великобритании слезливо пожаловалось на манёвры российских истребителей в международном воздушном пространстве. Наши «сушки» несколько раз подряд перехватывали самолёт-разведчик слишком, как кажется Лондону, опасным способом. А когда истребитель приблизился слишком сильно, у самолёта НАТО отключился автопилот.