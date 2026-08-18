Ждите ядерный ответ! Военный эксперт оценил стратегию НАТО против России

Реальная атака НАТО на Калининградскую область неизбежно создаст риск ядерного ответа России, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его оценке, публикации о возможной войне с РФ используются в том числе для того, чтобы убедить европейцев наращивать военные расходы.

Специалист обратил внимание, что Вашингтон добивается от участников альянса повышения трат на оборону до 5% ВВП. На этом фоне западной аудитории необходимо постоянно объяснять существование «российской угрозы», а Калининградская область становится одним из главных элементов такого сценария.

По мнению военного эксперта, подобное нагнетание помогает обосновывать новые закупки вооружений и рост бюджетов НАТО. При этом любые реальные действия против российского региона без риска получить ядерный ответ невозможны, резюмировал собеседник kp.ru.

Напомним, по данным Bild, НАТО разработало концепцию возможной войны с Россией, в которой одним из первых направлений станет Калининградская область. По версии издания, альянс намерен подавить российские ракеты и авиацию, создать у границ автономную зону с дронами и наземными роботами и нанести удары по военной и транспортной инфраструктуре.