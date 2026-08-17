Бывший министр обороны США и экс-глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что НАТО следует установить чёткие «красные линии» в отношении России. По утверждению Панетты, Москва якобы продолжит проверять обороноспособность Североатлантического альянса. Об этом он рассказал газете Bild.

«НАТО должна быть предельно бдительной. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса», — заявил бывший глава Пентагона.

Панетта предположил, что Россия якобы хочет выяснить, готовы ли США и остальные участники блока выполнять обязательства по пятой статье договора НАТО о коллективной обороне. В связи с этим экс-министр призвал западные страны чётко обозначить пределы допустимого и показать готовность реагировать на возможную эскалацию.

Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии планов нападать на страны НАТО и одновременно выражали обеспокоенность наращиванием военной инфраструктуры альянса в Европе.

Накануне финский политик Армандо Мема заявил, что образ России как врага используется в Европе для оправдания масштабной милитаризации. Он связал подобную риторику с ростом военных расходов и перевооружением европейских стран. По словам Мема, некоторые представители ЕС обвиняют Москву в происшествиях с дронами, но при этом обходят стороной тему подрыва «Северных потоков». Ответственность за эту диверсию политик возлагает на Киев.