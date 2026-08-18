ЕС ведёт гибридную войну против России ценой своих танкеров, заявил политолог

ЕС не пойдёт на деэскалацию в противостоянии с Россией даже после атак на суда стран союза, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. К примеру, Греция вынуждена ориентироваться на общую позицию Брюсселя, несмотря на риски для собственных судовладельцев.

Поводом для такой оценки стала атака на греческий нефтяной танкер Skiros у терминала Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска. Судно получило повреждения. Политолог уверен, что ЕС сделал ставку на максимальное сокращение российских доходов, поэтому Афины, даже если недовольны происходящим, вряд ли станут открыто выступать против Брюсселя.

«Евросоюз ведёт против России гибридную войну, напрямую участвуя в ударах ВСУ вглубь российской территории по гражданским и энергетическим объектам. Лишение России максимально возможных доходов, в том числе возможности экспортировать нефть, является его стратегией», — резюмировал собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее греческий нефтяной танкер Skiros атаковали в Чёрном море после загрузки нефтью на терминале КТК. Экипаж не пострадал, утечки сырья не произошло, сообщила управляющая судном компания.