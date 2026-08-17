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17 августа, 18:47

Греческий танкер Skiros атаковали в Чёрном море после загрузки нефтью

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Греческий нефтяной танкер Skiros подвергся атаке в Чёрном море после загрузки нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл вечером 16 августа. Судно класса Suezmax перед этим покинуло терминал КТК с грузом российского происхождения. Такие танкеры способны перевозить около миллиона баррелей нефти.

Управляющая судном компания сообщила, что никто из экипажа не пострадал. Утечки нефти и загрязнения моря также не зафиксировали. Характер повреждений судна пока не раскрывается.

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Ранее Италия сообщила о задержании в Средиземном море танкера Toa Payoh под флагом Камеруна. По информации Минобороны Италии, танкер включён в санкционные списки ЕС и относится к так называемому «теневому флоту» России. Проверку судна провели в рамках европейской военно-морской операции EUNAVFOR MED Irini.

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Александра Мышляева
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