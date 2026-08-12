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12 августа, 14:32

В Одессе поражены танкер с топливом и сухогруз, оборудованный средствами РЭБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Вооружённые силы РФ продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, 12 августа, в Одессе был поражён сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ.

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Напомним, этим летом ВС РФ кратно нарастили нанесение ударов по портам Украины. Ранее сегодня российские военные нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы.

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Александра Вишнякова
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