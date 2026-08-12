В Одессе поражены танкер с топливом и сухогруз, оборудованный средствами РЭБ

Вооружённые силы РФ продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, 12 августа, в Одессе был поражён сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ.