В Одессе поражены танкер с топливом и сухогруз, оборудованный средствами РЭБ
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Вооружённые силы РФ продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, 12 августа, в Одессе был поражён сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ.
Напомним, этим летом ВС РФ кратно нарастили нанесение ударов по портам Украины. Ранее сегодня российские военные нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы.
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