Армия России с июля поразила свыше 130 морских судов ВСУ

Российские войска с июля поразили свыше 130 морских судов, используемых в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары наносили в украинских портах и Чёрном море. Такой итог следует из подсчётов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

В июле российские военные нанесли удары более чем по 80 судам. В эту статистику вошли цели в портах и акватории Чёрного моря.

С 1 по 7 августа войска поразили 34 судна. Минобороны сообщало о 31 сухогрузе и трёх буксирах.

С 8 по 15 августа российские силы нанесли удары ещё по 16 морским целям. В их число вошли танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

Ранее российские военные поразили патрульный катер в порту Одессы. Удар нанесли вечером высокоточным оружием. Минобороны РФ уточнило, что катер сопровождал суда с грузами военного назначения. По данным ведомства, его использовали для обеспечения морской логистики ВСУ.