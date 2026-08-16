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15 августа, 22:18

Армия России с июля поразила свыше 130 морских судов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фотографией с места событий

Российские войска с июля поразили свыше 130 морских судов, используемых в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары наносили в украинских портах и Чёрном море. Такой итог следует из подсчётов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

В июле российские военные нанесли удары более чем по 80 судам. В эту статистику вошли цели в портах и акватории Чёрного моря.

С 1 по 7 августа войска поразили 34 судна. Минобороны сообщало о 31 сухогрузе и трёх буксирах.

С 8 по 15 августа российские силы нанесли удары ещё по 16 морским целям. В их число вошли танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

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Ранее российские военные поразили патрульный катер в порту Одессы. Удар нанесли вечером высокоточным оружием. Минобороны РФ уточнило, что катер сопровождал суда с грузами военного назначения. По данным ведомства, его использовали для обеспечения морской логистики ВСУ.

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Антон Голыбин
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