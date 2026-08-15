Морская цель поражена: ВС РФ уничтожили судно, прикрывавшее поставки оружия в Одессе
В порту Одессы уничтожен патрульный катер, обеспечивавший логистику ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российская армия продолжает методично выводить из строя инфраструктуру и военные активы, обеспечивающие поддержку украинской группировки через морские коридоры. Вечером 14 августа высокоточным ударом в порту Одессы был поражён патрульный катер ВСУ.
Согласно заявлению Министерства обороны РФ, данное судно было не просто боевой единицей, а ключевым элементом вражеской логистики: именно этот катер привлекался к сопровождению морских судов, доставлявших грузы военного назначения.
Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.