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15 августа, 06:06

Морская цель поражена: ВС РФ уничтожили судно, прикрывавшее поставки оружия в Одессе

В порту Одессы уничтожен патрульный катер, обеспечивавший логистику ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российская армия продолжает методично выводить из строя инфраструктуру и военные активы, обеспечивающие поддержку украинской группировки через морские коридоры. Вечером 14 августа высокоточным ударом в порту Одессы был поражён патрульный катер ВСУ.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, данное судно было не просто боевой единицей, а ключевым элементом вражеской логистики: именно этот катер привлекался к сопровождению морских судов, доставлявших грузы военного назначения.

В эпицентре — склады: ВС РФ «зачистили» инфраструктуру ВСУ в Измаиле
В эпицентре — склады: ВС РФ «зачистили» инфраструктуру ВСУ в Измаиле

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.

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Оксана Попова
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