«Стараются работать аккуратно»: Какие отрасли могут затронуть новые санкции ЕС

Новые санкции Евросоюза могут затронуть российские СМИ и банки, однако энергетическую отрасль Брюссель, вероятно, трогать не станет, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По его оценке, ограничения могут ввести против отдельных медиа, чтобы сократить распространение позиции РФ в Европе. Под рестрикции также могут попасть банки, компании, организации и предприниматели, работающие с западными партнёрами.

Эксперт допустил, что таким способом ЕС попытается осложнить экономическую логистику России. Однако отрасли, связанные с энергетической безопасностью и освоением космоса, скорее всего, останутся за рамками рестрикций.

«Там, где есть интересы Европы, они стараются работать очень аккуратно. К тому же европейцы закупили огромное количество сжиженного газа у России через третьи страны...» — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готовит 22-й пакет санкций против России. По словам чиновницы, он станет крупнейшим с 2022 года.